DSO-Ensemble luistert Winterconcert op Nele Dooms

21 januari 2019

Het DSO-Ensemble van Dendermonde luistert op zondag 27 januari een Winterconcert op. De muzikanten nemen het publiek mee op een muzikale tocht van Corelli via Mendelssohn naar Bernstein. Dirigent van dienst is Paul Lauwers. Yves Gillen is solist. Het concert begint om 16 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kerk van Sint-Gillis-Binnen aan het Heldenplein in de Brusselsestraat in Dendermonde. Na het concert volgt nog een receptie. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: info@dso-ensemble.be of 0477/23.66.64.