DSO-Ensemble gaat licht klassiek 21 juni 2018

Het DSO-Ensemble van Dendermonde luistert op zondag 24 juni een licht klassiek zomerconcert op.





De muzikanten brengen werken van Bach, Vivali en Barber. Het strijkersensemble staat onder leiding van dirigent Paul Lauwers en brengt pareltjes uit de barokmuziek. Extra aandacht gaat naar jong talent in een Vivaldi voor twee cello's. Na het concert volgt een receptie.





De muzikanten beginnen te spelen om 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kapel Sint-Vincentius, aan het Sas in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa.





Info en reservatie: www.dso-ensemble.be. (DND)