DSO Ensemble brengt benefietconcert 23 januari 2018

Het DSO Ensemble van Dendermonde brengt op zondag 28 januari een benefietconcert. De opbrengst ervan gaat naar de vereniging Ingobyi, die zich in Rwanda inzet voor moeders en kinderen door de ondersteuning van een materniteit, weeshuis en gezondheidscentra. Gastspreker is Ivo Corthouts, uit Buggenhout, kinderarts en stuwende kracht achter Ingobyi. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Paul Lauwers. Er zijn twee concerten, om 11 uur en om 16 uur, in de Sint-Egidiuskerk, aan de Brusselstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: info@dso-ensemble.be. (DND)