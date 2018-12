Drugsdealer opgepakt door politie en aangehouden Koen Baten

04 december 2018

De politie van Dendermonde heeft in de nacht van zondag op maandag een 37-jarige drugsdealer uit Lokeren opgepakt. De man gedroeg zich verdacht toen hij werd opgemerkt door de politie. Daarom besloten ze om over te gaan tot een controle. Tijdens de fouille bleek de man in het bezit te zijn van 38 xtc-pillen en een grote hoeveelheid cannabis, cocaïne en ketamine. De 37-jarige man heeft geen wettelijke verblijfplaats en is goed gekend bij de politie en justitie. Hij werd maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel in drugs. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.