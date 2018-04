Drugs verstopt in elektriciteitskast 27 april 2018

Een 22-jarige man uit Puurs en een 24-jarige man uit Dendermonde werden gearresteerd nadat ze 40 gram cocaïne uit een elektriciteitskast in Boom wilden halen. Enkele uren eerder had een buurtbewoner de politie gecontacteerd, toen hij het verdachte poeder en een weegschaal op de plek had ontdekt. Tijdens huiszoekingen bij de twee verdachten vond een speurhond in hun wagens nog voorverpakte hoeveelheden cocaïne, cannabis en hasj. De lokale politie voert verder onderzoek naar eventuele andere betrokkenen. (BSB)