Droomvertelling in bib 21 maart 2018

In het kader van de Jeugdboekenmaand vindt in de bibliotheek van Dendermonde op woensdag 21 maart een droomvertelling plaats. Marijke Goossens vertelt over 'Kunst- en Vliegwerk', over dromen om te kunnen vliegen. Vele slimme uitvinders en gekke professors hebben geprobeerd om vleugels aan hun armen te binden of vliegmachines te maken. Naar aanleidig van de vertelling, mogen kinderen zelf tekeningen van hun uitvindingen meebrengen. De voorstelling begint om 14 uur. Iedereen is welkom in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Deelnemen is gratis.





Info: 052/46.81.00 of via





bibliotheek@dendermonde.be.





(DND)