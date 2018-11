Dronken twintiger die brand stichtte in frituur ‘t Barakske riskeert twee jaar cel Nele Dooms

19 november 2018

14u03 0 Dendermonde Er hangt Shawn B. (23) uit Dendermonde twee jaar cel boven het hoofd. De jongeman stond maandag voor de Dendermondse rechter omdat hij in oktober brand had gesticht in frituur ‘t Barakske aan het stationsplein in Dendermonde. Hij was stomdronken op het moment van de feiten.

Na een avondje doorzakken in café Choice in hartje Dendermonde zakte B. ladderzat af naar het stationsplein. Daar gooide hij een stoel door het raam van frituur ‘t Barakske, drong binnen in het pand en haalde heel de inboedel overhoop. Uiteindelijk stichtte hij ook brand. De eigenaars, die de frituur noodgedwongen enkele dagen moesten sluiten, stelden zich burgerlijke partij en eisten een schadevergoeding voor de schade aan het pand en het inkomensverlies. Hun advocaat eiste ook de teruggave van 700 euro die B. uit de kassa gestolen zou hebben.

Shawn B. zelf bekende dat hij in de frituur het kot op stelten had gezet. “Ik had die avond echt enorm veel gedronken, ik was veel te zat”, zei hij tegen de rechter. “Het besef dat ik over de schreef ben gegaan, is gekomen toen ik in de gevangenis zat. Ik rookte ook veel cannabis. Sinds ik in de cel zit, doe ik dat niet meer en dat doet me goed.”

Openbaar aanklager An Soenens noemde de feiten “bijzonder laakbaar”. “Dit had ook veel erger kunnen aflopen”, klonk het. “B. is ook geen onbekende voor het gerecht. Zijn strafblad telt al twee veroordelingen wegens weerspannigheid. Het is duidelijk dat er een agressieprobleem is. Daarom eis ik een celstraf van 2 jaar, een deel met uitstel. Met als voorwaarde dat B. laat werken aan zijn agressieprobleem en overmatig drugs- en alcoholgebruik.”

Moeilijk leven

Ook B.’s advocaat vroeg de rechter om een straf met voorwaarden. “B. is die frituur binnengedrongen op zo’n amateuristische wijze zoals alleen dronken mensen dat zouden kunnen”, zei hij. “Ondertussen schaamt hij zich daar ontzettend voor en hij heeft spijt van wat hij de slachtoffers heeft aangedaan. Deze jongeman heeft geen makkelijk leven gehad. Zijn moeder pleegde zelfmoord en hij kreeg ruzie met zijn vader en stiefmoeder. Hij staat er eigenlijk al jaren alleen voor. In de gevangenis heeft hij al veel tijd gehad om na te denken en hij wil alles proberen om weer een normaal leven te krijgen.”

De rechter velt vonnis op 3 december.