Dronken inbrekers bespelen stadsbeiaard 29 juni 2018

Enkele dronken personen hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in de klokkentoren van het stadhuis en de trappen beklommen tot boven. Daar hadden de personen er niets beter op gevonden om rond 1.30 uur 's nachts de klokken van de beiaard eens te testen. De daders begonnen er muziek op te spelen, maar het is niet duidelijk wie erachter zit. Er werd een klacht ingediend bij de politie. (KBD)