Dronken bestuurster richt ravage aan Koen Baten

29 maart 2019

09u51 0

In de Hullekenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde heeft een dronken bestuurster afgelopen nacht rond 01.15 uur een ware ravage aangericht. De vrouw reed in de richting van de N41 toen ze een geparkeerd voertuig aanreed. Even verderop reed ze nog een tweede geparkeerd voertuig aan dat tegen zijn voorligger werd geduwd. De schade aan de voertuigen was groot. Het gaat om een 40-jarige vrouw die een positieve ademtest aflegde.