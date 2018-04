Dronken bestuurder levenslang ongeschikt verklaard 11 april 2018

Geert P. is levenslang rijongeschikt verklaard nadat hij op 17 juli 2016 om 9.30 uur met zijn Peugeot Partner in een woning was gereden op het Dorpsplein in Baasrode.





De man werd op het moment van het ongeval onwel en verloor de controle waarna hij tegen de woning reed. Uit controle bleek bovendien dat hij onder invloed was van alcohol en dat zijn voertuig ook niet verzekerd en gekeurd was. De woning waar hij in reed was toen nog niet zo lang geleden gerenoveerd en liep heel wat schade op. De brandweer kwam ook ter plaatse om de woning dicht te maken. Instortingsgevaar was er gelukkig niet. De bestuurder zelf raakte bij het ongeval toen lichtgewond. Gisteren was hij aanwezig in de rechtbank. "Ik kamp met een alcoholverslaving, maar ik werk er aan", gaf de man toe.





De politierechter had hier echter zijn twijfels bij omdat de dranklucht bij de man duidelijk nog aanwezig was. De man zelf kon maar weinig uitbrengen over de feiten die hij gepleegd heeft. "Ik zat op dat moment in financiële problemen, daarom was mijn wagen ook niet verzekerd. Ik hoop dat ik nog een kans krijg. Ik werk al tien jaar als leerkracht in Antwerpen en doe mijn job ontzettend graag", aldus P. Naast de levenslange ongeschiktheid kreeg de man ook nog een geldboete van 1.200 euro opgelegd. (KBD)