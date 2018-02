Dronken achter stuur terwijl zoon (14) ook in wagen zit 06 februari 2018

De politie van Dendermonde heeft zaterdagavond een bestuurder uit het verkeer geplukt die onder invloed van alcohol was. De man had maar liefst 1,9 promille (goed voor 10 glazen) alcohol in zijn bloed. Alsof dat nog niet voldoende was, zat ook zijn tienerzoon van 14 jaar in de wagen. Zijn rijbewijs werd alvast ingetrokken voor vijftien dagen. De man zal zich later ook nog in de politierechtbank in Dendermonde moeten verantwoorden voor deze feiten. (KBD)