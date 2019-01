Dromen staan centraal in basisschool Echo Geert De Rycke

26 januari 2019

Gemeentelijke basisschool Echo gooide de deuren open. Ze hadden dan ook wat om te laten zien nadat ze twee weken werkten rond ‘dromen’.

“Elke klas droomde de voorbije twee weken over iets anders”, zegt directeur Danny Verneirt. “Die vele dromen en alles wat werkelijkheid werd, wilden we graag tonen aan de ouders, familie, vrienden en alle andere mensen die het willen zien.”De klassen droomden duidelijk over verschillende dingen. Zo was avontuur een item dat veel aan bod kwam, maar ook techniek, recycleren, indianen, muziek, vliegen en droomkastelen kwamen aan bod. “Er waren ook klassen die ervan droomden om gewoon jezelf te kunnen zijn. Een andere klas droomde dan weer helemaal weg bij de gedachte dat ze zelf burgemeester zouden zijn”, aldus de directeur.Na de droomwandeling door de school konden bezoekers nog terecht in het Droomcafé om even bij te praten.