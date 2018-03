Driedaags tornooi bij KV 31 maart 2018

Het worden twee drukke weken bij voetbalclub KV Sint-Gillis. Die zijn gisteren al gestart met het 48ste Paastornooi aan de Rode Weg in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. Meer dan zestig ploegen uit Oost-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen tekenen present in verschillende leeftijdscategorieën. Daar zitten ook enkele mooie namen tussen zoals Eendracht Aalst, Berchem Sport en Black Star. Vandaag, zaterdag 31 maart, spelen de U8, U9 en U11 in de voormiddag. In de namiddag komen de U6, U7 en U10 in actie. Morgenochtend spelen tien U15-ploegen en in de namiddag zijn de U12 en U13 te zien. Iedereen is welkom om te supporteren. Vanaf dinsdag 3 april start de paasstage. Daar nemen meer dan veertig kinderen aan deel. Info: www.kvsintgillis.be. (DND)