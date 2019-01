Drie wagens rijp voor de schroothoop en gevel beschadigd na zwaar ongeval Bestuurder werd na het ongeval meegepakt door politie Koen Baten

07 januari 2019

06u44 0

In de Buisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde gebeurde zondagavond omstreeks 22.00 uur een zwaar ongeval waarbij vier personenwagens bij betrokken waren. Een bestuurder reed er met zijn Fiat in de richting van de Torrestraat toen hij plots afweek van zijn rijbaan. Hierbij botste hij tegen een eerste geparkeerde wagen. Enkele meters verderop ramde hij een andere geparkeerde wagen die hij tien meter wegduwde. Het voertuig kwam daarna tegen een gevel van een woning terecht. De Fiat verloor bij het ongeval zijn wiel en kwam tien meter verder tot stilstand tegen een andere geparkeerde wagen. De brandweer werd opgeroepen om de man uit zijn voertuig te bevrijden, maar uiteindelijk kon de bestuurder eigenhandig uit het voertuig stappen en bleef ongedeerd. Hij werd meegepakt door de politie naar het kantoor. Vermoedelijk was de man onder invloed toen hij het ongeval veroorzaakte. Als bij wonder raakte niemand gewond. De gevel moest niet gestut worden door de brandweer, het ging om een houtskeletbouw die stand hield. Drie wagens zijn wel rijp voor de schroothoop. De Buisstraat was tijdens de interventie van de brandweer volledig afgesloten.