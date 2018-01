Drie wagens botsen 02u27 0

Op de Zeelsebaan in Grembergen is zaterdagnamiddag rond 15 uur een kop- staartaanrijding gebeurd waarbij drie wagens betrokken waren. Het is niet duidelijk hoe het ongeval exact kon gebeuren. De voertuigen liepen aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. Niemand raakte gewond. De brandweer van Dendermonde kwam de rijbaan schoonmaken. Door het ongeval ontstond er lichte verkeershinder in beide richtingen.





(KBD)