Drie vrachtwagens niet in orde bij controle Koen Baten

24 augustus 2018

12u02 1

Het verkeersteam van de politiezone Dendermonde controleerde op de Bruynkaai in Dendermonde op zwaar vervoer. In totaal werden er acht vrachtwagens uit het verkeer gehaald voor een grondige controle. De politie kon bij drie van de acht voertuigen inbreuken vaststellen. Er werd onder meer een proces-verbaal uitgeschreven voor het niet correct bevestigen van de lading. Verder werd er ook nog een pv uitgeschreven voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden. Bij de derde chauffeur werd er een pv voor de tachograaf en een pv voor het ontbreken van het bestuurdersattest uitgeschreven. Hij moest ook zijn vrachtwagen aan de kant laten staan tot een collega deze kwam ophalen. Een van de vrachtwagenchauffeurs had ook een vervallen medische keuring op zak. Tot slot schreef de politie ook nog voor bijna 4000 euro boetes uit.