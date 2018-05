Drie voertuigen botsen 04 mei 2018

Op de Bevrijdingslaan in Appels ter hoogte van het kruispunt met de Hofstraat zijn woensdagavond rond 17.30 uur drie voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Het ging om een kop-staartaanrijding in de richting van Schoonaarde. Vermoedelijk merkte een van de achterste voertuigen het remmanoeuvre van zijn voorganger te laat op. De schade aan de drie voertuigen was aanzienlijk. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie was aanwezig om de nodige vaststellingen te doen. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder.





