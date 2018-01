Drie middenconsoles en gps-toestellen gestolen 31 januari 2018

02u41 0 Dendermonde Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag het dashboard uit de BMW van Ricky Geeraert uit de Otterstraat gestolen. De onbekende daders gingen er met zijn stuur, gps en andere elektronica aan de haal. Er werd ook in twee andere wagens ingebroken.

De BMW van Ricky stond geparkeerd op de parking van jeugdhuis Zenith vlakbij zijn woonplaats. Zijn vriendin merkte de diefstal op om 7 uur 's ochtends. "Het moeten professionele daders geweest zijn. Ze hebben de achterruit aan passagierszijde stukgeslagen waardoor het alarm niet afging", aldus Ricky. In totaal werd er voor meer dan 6.000 euro schade aangericht bij de eigenaar van de wagen. Ricky en zijn vriendin waren niet het enige slachtoffer. Ook in de Breestraat en de Kapucijnenlaan gingen dieven aan de haal met de radio, middenconsole en gps-toestellen. " Ik hoop dat we toch nog getuigen vinden of een spoor naar de mogelijke daders. Zij mogen zich gerust melden bij de politie", besluit Ricky. (KBD)