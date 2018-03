Drie kunstenaressen in Hof van Peene 16 maart 2018

In het museum van de erfgoedsite Hof Van Peene in Baasrode stellen vanaf dit weekend drie kunstenaressen tentoon. Chris Schellekens heeft een zeer variërende schilderstijl. Ze varieert met verschillende verfsoorten, aquarel en ander materiaal. Nadine Broucke heeft een voorliefde voor natuurlijke materialen. Ze vervaardigt handtassen in leder. Liliane Joos steekt in haar schilderijen romantiek en prachtige kleuren. De groepstentoonstelling start op zaterdag 17 maart en is te bezoeken tot zondag 29 april. Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdagen van 12 tot 17 uur en op zondagen van 12 tot 17 uur. De toegang is gratis. Het Hof van Peene bevindt zich aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. Info: 0489/43.85.69 of via galerijhofvanpeene@gmail.com.





