Drie extra tanks voor succesvol biertje BROUWERIJ DILEWYNS BREIDT UIT VOOR POPULAIRE 'VICARIS' NELE DOOMS

05 juni 2018

02u49 0 Dendermonde Brouwerij Dilewyns uit Dendermonde staat voor een groei van liefst 75 procent. Daarvoor zijn gisteren drie nieuwe tanks geplaatst. "Nooit verwacht dat het zo snel zou gaan, maar we zitten op kruissnelheid met onze activiteiten", zeggen de makers van het steeds succesvollere Vicarisbier.

Het ging er spectaculair aan toe, gisteren aan de Vlassenhout op industrieterrein Hoogveld. Drie nieuwe gist- en lagertanks van elk 7.500 liter kwamen toe vanuit Italië. Een kraanwagen stond klaar om die reusachtige tanks stuk voor stuk omhoog te tillen en door een grote opening in het dak van brouwerij Dilewyns naar beneden te laten. Daar kregen ze elk een plaats naast de vier andere tanks waarover de brouwerij al beschikte.





"De extra gist- en lagertanks zijn nodig om grote hoeveelheden bier te laten rijpen", zegt Claire Dilewyns, die de dagelijkse leiding van de brouwerij op zich neemt. "We moeten meer produceren, door de grotere vraag naar ons bier. Maar we willen niet inboeten aan kwaliteit, dus met respect voor de duur van het volledige brouwproces. Een Vicaris is 14 weken onderweg van grondstof tot in je glas. Dat maakt ons bier uniek. Omdat we die tijd van rijpen en rusten niet willen verkorten, moesten we tanks bijzetten om meer bier tegelijkertijd te laten rijpen. Zo behouden we ons authentiek brouwproces."





Uitbreiding van 75 %

Met de drie extra tanks kan Dilewyns de productie opdrijven van de huidige 300.000 liter per jaar naar liefst 520.000 liter. Dat is een uitbreiding van 75 procent. De brouwinstallatie zal vanaf nu in plaats van drie keer week, zes keer per week draaien. Flesjes afvullen gebeurt één keer per week.





"De stijgende vraag komt er vooral van de Belgische markt", zegt Dilewyns. "97 procent van onze verkoop vindt in ons land plaats, drie procent is voor het buitenland bestemd. Terwijl we vroeger vooral hier in de regio ons Vicaris-bier aan de man brachten, worden we nu over heel het land gedronken. We zijn in alle drankenhandels te verkrijgen."





Om de groei op te vangen werd een paar jaar geleden ook al een magazijn van ruim 450 vierkante meter en twee verdiepingen op het terrein bijgeplaatst. "Want we moesten natuurlijk ook over voldoende nieuwe stockageruimte beschikken, voor we meer beginnen brouwen", klinkt het. "Anders kunnen we het bier nergens opslaan in afwachting van verkoop."





Begonnen in garage

Dat het allemaal zo'n vaart zou lopen, hadden Claire en vader Vincent Dilewyns niet verwacht toen ze acht jaar geleden de brouwerij aan de Vlassenhout openden. "Zeker niet als je bedenkt dat papa eerst gewoon hobbybrouwer was", zegt Claire. "De eerste Vicaris brouwde hij bijna vijftien jaar geleden in zijn garage. Het is een waar succesverhaal geworden en daar zijn we heel blij om."





De vernieuwde brouwzaal bezoeken, kan op zondag 24 juni van 11 tot 18 uur.