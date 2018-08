Drie bestuurders onder invloed van drugs op de baan Koen Baten

02 augustus 2018

12u00 2

De politie van Dendermonde heeft in de nacht van woensdag op donderdag drie bestuurders betrapt die onder invloed van drugs op de baan waren. De interventieploegen haalden een bromfietser en twee wagens naar de kant. De drie bestuurders legden een positieve drugstest af en mochten hun rijbewijs meteen afgeven voor een periode van vijftien dagen. Ze zullen het later ook nog mogen uitleggen in de politierechtbank.