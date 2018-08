Drie bestuurders dragen gordel niet Koen Baten

08 augustus 2018

19u00 0 Dendermonde De politie heeft de inzittenden van 135 wagens aan een controle op onder meer de gordeldracht onderworpen.

Wie zijn of haar gordel niet droeg, werd meteen aangesproken en geverbaliseerd. Drie inzittenden moesten een onmiddellijke inning van 116 euro betalen omdat ze hun gordel niet droegen. In één van de wagens zat ook een kind dat geen gepast veiligheidsstoeltje had. Hiervoor werd een boete van 174 euro uitgeschreven.

Tijdens de controle werd ook een bestuurder betrapt op het gebruik van een gsm-toestel achter het stuur. De agenten stelden een proces-verbaal op.

Alle bestuurders die naar de kant gehaald werden, moesten ook blazen of een drugstest ondergaan. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af en mocht zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen afgeven. Hij zal zich later nog in de politierechtbank moeten verantwoorden.