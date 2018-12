DRC geeft startschot voor Mixed Ability Rugby Nele Dooms

18 december 2018

De Dendermonde Rugby Club geeft op zaterdag 22 december het startschot voor de MIXed Ability Rugby. Dat staat voor rugby waarbij iedereen kan aan deelnemen, ook als je een beperking hebt. De deelnemers trainen en spelen met elkaar en tegen elkaar, ongeacht de beperking. Het moet een sportief inclusiemoment worden. Alle sportievelingen worden opgeroepen mee te doen. Na afloop van de startdag is er warme soep of chocomelk en een hapje voor de deelnemers. De startdag vindt plaats van 14 tot 16 uur. Geïnteresseerden zijn welkom op de rugbyterreinen van de sportcampus, aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Info: http://rugby.vlaanderen/activiteit/mixar-startdag-dendermonde-rc/.