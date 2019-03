DOVO brengt actieve obussen tot ontploffing in Vlassenbroek Koen Baten

21 maart 2019

12u32 4

Ontmijningsdienst DOVO zal in Vlassenbroek enkele obussen tot ontploffing brengen in de velden. De bommen werden woensdag aangetroffen bij een verzamelaar in Sint-Gillis-Dendermonde. De man was zich van geen kwaad bewust, maar de obussen stonden wel nog op scherp, en konden mogelijk nog ontploffen. Daarom werd er geen enkel risico genomen en kwam de ontmijningsdienst ter plaatse om de obussen op te halen en deze gecontroleerd te laten ontploffen in het veld in Vlassenbroek.

Het gaat om obussen uit de Tweede Wereldoorlog. Waar de man de bommen vandaan heeft, is niet duidelijk. Alles verliep zonder problemen.