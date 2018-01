Doorgang naar Grote Markt dicht 02u27 0

De doorgang naar de Grote Markt in Dendermonde wordt binnenkort voor een dag afgesloten. Voor werken met een verhuiswagen met lift in de Ridderstraat, moet de doorgang van in deze straat naar de Grote Markt afgesloten worden om veiligheidsredenen. De verkeersmaatregel vind plaats op zaterdag 27 januari, van 8 tot 13 uur. Er is een omleiding voor het verkeer via de Ridderstraat, Emiel Van Winckellaan, Zwarte Zusterstraat, Sas, P. Van Duysestraat, Kerkstraat en Justitieplein rijden. Fietsers moeten afstappen. (DND)