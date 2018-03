Doop nieuwe ijsberen sluit seizoen af 13 maart 2018

02u46 0

Met een doop van nieuwe ijsberen heeft de Dendermondse IJsberenclub het zwemseizoen afgesloten. "Ook dit seizoen wisten zich weer enkele dappere zwemmers aan te melden om samen met ons regelmatig een duik in koud water te nemen", zegt secretaris Yorick De Plecker. "We zijn daar erg blij om, want nieuwe leden verzekeren de toekomst van onze vereniging. Die bestaat al sinds 1973." De Dendermondse ijsberen trainen aan de zwemvijver naast zwembad Olympos. "We hebben een prachtig seizoen achter de rug", zegt De Plecker. "De vrieskou van de voorbije weken was voor ons heel welkom. Ook de nieuwe leden konden zich zo meteen bewijzen met zwemmen tussen het ijs. Hun doop als nieuw lid is dan ook meer dan verdiend." (DND)