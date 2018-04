Domus blijft thuis dankzij buurtprotest PLANNEN PARKING EN DECATHLON ACHTER ROS BEIAARDSITE AFGEKETST KOEN BATEN

24 april 2018

02u37 0 Dendermonde Buurtbewoners achter de Ros Beiaardsite kunnen opgelucht ademhalen. De plannen om een parking aan te leggen en Decathlon te bouwen, zijn definitief in de vuilnisbak beland. Ook de zaakvoerders van interieurwinkel Domus zijn blij dat ze niet hoeven te verhuizen.

Twee jaar lang hebben de bewoners achter de Ros Beiaardsite -de Veldlaan en de Lijsterstraat- geprotesteerd, en dit samen met de uitbaters van winkel Domus, die al 20 jaar aan de Zeelsebaan is gevestigd. Een paar jaar geleden doken er immers plots plannen op om de winkel om te vormen tot een Decathlon. De groene vijver en tuin voor de winkel zouden plaats moeten ruimen voor parkeerplaatsen en langs de achterkant zou een nieuwe weg aangelegd worden waardoor de bezoekers konden wegrijden. Een twintigtal buurtbewoners vreesden echter de nieuwe verkeersstroom en het verdwijnen van de winkel en besloten hiertegen de strijd aan te binden, mét succes.





Opboksen tegen keten

"We zijn tot in het hoger hof van beroep moeten gaan om deze zaak te winnen en alles te houden zoals het is", aldus een tevreden Denise Mannaert. Griet Cnudde was hierbij hun advocaat en kon de zaak tot een goed einde brengen. Het stadsbestuur had voor de parking en de nieuwe winkel een gunstig advies gegeven, maar trok zich na een lange tijd uiteindelijk terug en liet het project varen. "Dat we het met onze buurt gehaald hebben, vind ik een bijzonder sterk signaal. De gewone mens heeft zo bewezen dat hij kan opboksen tegen een grote winkelketen. Ik ben ontzettend tevreden dat ik hier na al die jaren kan blijven", zegt Domus-zaakvoerster Denise Mannaert.





In die twee jaar heeft Denise ook enorm veel steun gekregen van de wijk. De bewoners tekenden immers bezwaar aan en zorgden ervoor dat het groen kan blijven en er geen betonnen parking in de plaats komt. "Als zij dit in het verleden niet hadden gedaan was ik hier misschien niet meer met mijn zaak", klinkt het. En die steun wilde de zaakvoerster graag in de bloemetjes zetten met een lekkere receptie waarbij de hele buurt uitgenodigd was. Het werd een gezellige bedoening, waar enkel blije en opgeluchte gezichten te zien waren. Domus kondigde voorts nog aan dat ze op een nieuw elan zal verdergaan in de toekomst. Samen met heel wat gerenommeerde ontwerpers steken de zaakvoerders hun zaak immers in een nieuw kleedje. "Bij ons staat de mens nog steeds centraal, dat is altijd ons belangrijkste verhaal geweest en dat zal het ook blijven nu we op onze vertrouwde locatie kunnen verderdoen", besluit Denise.