Dolers transformeert landschap ARTIESTEN NEERGESTREKEN IN DENDERMONDE VOOR UNIEK KUNSTCONCEPT NELE DOOMS

04 juni 2018

02u45 0 Dendermonde Een hele zomer lang is 'Dolers' te bezoeken in Dendermonde. Achttien land art-kunstenaars uit binnen- en buitenland streken neer in de stad en zorgen voor landschapskunstwerken op diverse locaties. De grote openluchtexpo is sinds dit weekend open.

Er werd gespit, gemaaid, geplant, gegraven, getekend en geschilderd. Twee weken aan één stuk, door achttien gerenommeerde 'landschap interventionists', in en rond Dendermonde. In verschillende natuurgebieden en de groene gordel rond de stad zorgen zij zo voor een pak installaties en performances. Een fietstocht tussen Vlassenbroek en Killeweg opende deze grote openluchttentoonstelling. Die eindigde op het terrein van S-Fire tussen Schelde en Scheldedijk, waar Jan Sajdak zijn kunstwerk maakte.





Deze Poolse kunstenaar ontwierp aan de Schelde-oever twee 'waterbirds'. Ook aan de Kalendijk staan er nog eens zo'n drie exemplaren. "De structuren zijn volledig gemaakt met gevlochten wilgentakken en geïnspireerd op watervogels uit de omgeving. "Ik ben erg blij dat ik aan dit project kon meewerken", zegt Jan Sajdak. "Het landschap in Dendermonde is al wondermooi en perfect. De sculpturen zijn net dat beetje zout om het helemaal af te maken. Ik weet dat deze waterbirds over een tweetal jaar kapot zullen zijn, maar dat is nu eenmaal zo met natuur, die is vergankelijk. Dat maakt het net zo interessant en kostbaar."





Curator Pieter Malfiet is erg tevreden met de expo "Dolers", al kostte het hem veel stress en energie om alles rond te krijgen. "Zoeken naar geschikte locaties was erg intensief", zegt hij. "Er kwam ook logistiek veel bij kijken om de kunstenaars aan het juiste materiaal te helpen. Gelukkig was er een goede samenwerking met De Vlaamse Waterweg en Natuurpunt. Ik ben vooral blij dat we met zo'n diverse groep kunstenaars konden werken, zodat de installaties erg gevarieerd zijn. Sommige ervan zullen snel vergaan, andere hebben dan weer de tijd nodig om nog verder te groeien. Zo zal de expo vier maanden lang telkens wat verschillend zijn."





De expo omvat naast de waterbirds ook een houten huisje, koperen bel en grot. Andere kunstenaars maakten dan weer een tekening met pijlen die willekeurig in de lucht werden geschoten, een omvangrijke kuil als klankschaal waar happenings zullen plaatsvinden en een grote steen waar Dendermondse verhalen op te lezen staan. Aan een wensboom kunnen voorbijgangers een lint hangen. Een andere boom draagt een oud Syrisch gedicht, aangebracht in witte kalkverf. Pijlers van de Vlassenbroekbrug dragen tekeningen van houtskool en rivierslib. En een van de kunstenaars maakte zelf een kunstwerk met distels, dat op zijn mooist zal zijn als deze planten in bloei staan deze zomer. Bij elk werk staat een QR-code die leidt naar een website met meer info over de kunstwerken en kunstenaars.





"Dolers" is tot eind september te bezoeken via wandelingen of fietstochten. Info: www.dendermonde.be/ViewMasters.