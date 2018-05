Doggy's Free Run zorgt voor hondenweide 15 mei 2018

03u04 0 Dendermonde De hondenweide in Dendermonde is een feit. Miranda Geyskens en Rose-Marie De Potter van Doggy's Free Run toverden een braakliggend perceel tussen de spoorweg en de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis om tot een paradijs waar honden kunnen loslopen.

Een dergelijk terrein waar honden niet aan de leiband moeten, was in Dendermonde nog niet voorhanden. "Nu hebben de dieren een aantrekkelijke site van 1.300 vierkante meter waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven", zeggen de initiatiefnemers enthousiast. Om de hondenweide te realiseren, sloten ze een akkoord met de NMBS om het perceel te huren. "Er is heel veel werk verzet om de site klaar te krijgen", zeggen De Potter en Geyskens. "Kilo's afval en zwerfvuil hebben we hier opgeruimd. We zorgden ook voor extra groen door bloemen, plantjes en bomen te planten. We hingen ook nestkastjes op en plaatsten een degelijke omheining." De hondenweide is geopend met een gezellige receptie, waar heel wat hondenliefhebbers met hun dieren naartoe kwamen. "We hopen dat dit initiatief ook sociaal contact tussen mensen stimuleert", zeggen de twee dames. "Wie met zijn hond naar de weide komt, ontmoet al snel andere hondenliefhebbers. Dat is altijd goed voor een praatje. Op die manier brengen we ook mensen dichter bij elkaar." Meer info over de hondenweide is te vinden via de Facebook-pagina van Doggy's Free Run vzw. (DND)