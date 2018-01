Dodelijk slachtoffer na zware aanrijding tussen BMW en lijnbus 03u01 0 Dendermonde Bij een zwaar ongeval op de N41 tussen Dendermonde en Lebbeke is gisterenavond een dodelijk slachtoffer gevallen.

Het gaat om een man die vermoedelijk afkomstig is uit Lebbeke. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een bus van De Lijn, die op het moment van het ongeval leeg was, en een BMW kwamen er iets voor 19.30 uur met elkaar in aanrijding. De lijnbus reed in de richting van Lebbeke, terwijl de BMW richting Dendermonde reed.





Grote ravage

De personenwagen werd hierbij bijna in twee gespleten. De lijnbus gleed daarna volledig van de weg en kwam tussen de bomen tot stilstand. De 60-jarige buschauffeur zelf liep ook stevige verwondingen op en moest naar het ziekenhuis gebracht worden voor verdere verzorging. Bij de aanrijding was ook nog een derde voertuig betrokken maar dat liep slechts lichte schade op. De ravage na het ongeval was gigantisch en overal lagen brokstukken op de weg, tot wel twintig meter verder. Ook het motorblok van de BMW lag volledig uit de wagen. De uitlaat van de bus en het glas van enkele ruiten kwamen ook allemaal op de rijbaan terecht.





N41 afgesloten

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is op dit moment nog volledig onduidelijk. Het parket kwam gisterenavond naar de plaats van het ongeval om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Door het bijzonder tragische ongeval was de N41 de hele avond afgesloten voor alle verkeer. Het duurde uren alvorens de weg weer vrij was. (KBD)