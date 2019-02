Dirk Draulans spreekt in Belgica BiS Nele Dooms

13 februari 2019

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde nodigt Dirk Draulans uit voor een voordracht. Aan de hand van de evolutieprincipes van Charles Darwin schetst hij waarom de bevolking op aarde zo hard groeit en wat de invloed van de aanwezigheid van de mens op het andere leven op aarde is. In het kielzog van Charles Darwin reisde hij de wereld rond, waarbij hij voortdurend geconfronteerd werd met de ecologische voetafdruk van de mens. Draulans brengt een verhaal over minder kinderen krijgen, weerstand tegen verandering en de strijd voor een aanvaardbaar omgaan met de hulpbronnen van de aarde die we nodig hebben. De lezing vindt plaats op vrijdag 15 februari om 14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Belgica Bis, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegang bedraagt 7 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.