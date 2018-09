Directiewissels in Oscar Romerocollege Nele Dooms

03 september 2018

14u13 1 Dendermonde Het Oscar Romerocollege in Dendermonde kent, op de verschillende campussen van de school verspreid over de stad, diverse directiewissels. De secundaire school kent alvast een vliegende start.

De eerste graad groeit voor het derde jaar op rij fors sinds het ORC, door de fusie van alle vrije secundaire scholen in Dendermonde, ontstond. De eerste graad telt alweer dertig extra leerlingen. In totaal doen zich vijf directiewissels voor. In de basisschool van het ORC wordt Isabelle Putteman directeur, naast de al aanwezige directeur Pascal Putteman. Voor buitengewoon basisonderwijs Het Laar wordt Joris Vergeylen de nieuwe directeur. Op de campus Techniek & Engineering neemt Guido Van Lysebettens afscheid na zestien jaar directeurschap. Hij was één van de drijvende krachten achter de fusie tot ORC. Helga Buelens, voorheen adjunct-directeur volgt hem op. Roel Verwaeren start als adjunct-directeur. Ook de campus Welzijn & Maatschappij telt een nieuw directielid. Stijn Rooms wordt er adjunct-directeur.