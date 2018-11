Diploma’s voor gemachtigde opzichters Nele Dooms

19 november 2018

Dendermonde is een dertigtal gemachtigde opzichters rijker. Zij kregen hun diploma overhandigd in het politiecommissariaat aan de Noordlaan. Daar organiseerde de Verkeersdienst de opleiding. Dat gebeurt in Dendermonde met regelmaat van de klok. “Gemachtigde opzichters zijn erg belangrijk in de strijd voor meer verkeersveiligheid”, klinkt het bij de politie. “Ze kunnen het verkeer stilleggen om groepen voetgangers veilig te laten oversteken. Aan schoolpoorten bijvoorbeeld is dat erg nuttig.” De opleiding bestond uit twee delen. Na het theoretisch gedeelte volgde een praktische proef. Naast een diploma kregen de geslaagde cursisten ook een fluo hesje, een tricolore armband en een verkeersbord. Die uitrusting is nodig om aan de slag te gaan.