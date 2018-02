Dina Verhavert verlaat sp.a voor plaats op lijst CD&V BURGEMEESTER VERWELKOMT ACHT NIEUWE KANDIDATEN VOOR VERKIEZINGEN NELE DOOMS

27 februari 2018

02u47 0 Dendermonde Gemeenteraadslid Dina Verhavert verlaat de sp.a voor een plaats op de lijst van coalitiepartner CD&V. Al vanaf volgende maand zal Verhavert geen deel meer uitmaken van de socialistische partij. Voor de gemeenteraadsverkiezingen mag CD&V-burgemeester Piet Buyse acht nieuwkomers op zijn lijst verwelkomen.

Huidig burgemeester Piet Buyse wordt opnieuw lijsttrekker van de CD&V-lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Maar op die verkiezingslijst zullen, naast vaste waarden van huidige mandatarissen, ook heel wat nieuwkomers te vinden zijn. CD&V verwelkomt acht nieuwe kandidaten.





Meest opvallende naam is Dina Verhavert (54), die momenteel zowel in de gemeenteraad als de OCMW-raad zetelt. Tot nu toe gebeurde dit voor sp.a, maar daar heeft Verhavert haar ontslag ingediend, voor een onmiddellijke overstap naar CD&V.





Niet meer op dezelfde lijn

"Ik ben met die beslissing niet over één-nacht-ijs gegaan", zegt Verhavert over haar overstap. "De voorbije maanden zat ik met diverse dossiers niet meer op dezelfde lijn als de rest van de partij. Ik denk daarbij aan het circulatieplan voor Sint-Gillis en de beslissing van sp.a om niet langer voluit te gaan voor een doortrekking van de N41. Bovendien ben ik het kartel met groen niet genegen. Aanvankelijk wilde ik stoppen, maar mijn politiek vuur bleek niet geblust en ik ben blij dat ik dit nu kan voortzetten bij CD&V. Ik heb het gevoel dat ik beter kan aarden binnen de manier van werken van deze partij. Ik ga me daar beter voelen." Bij sp.a, al twee legislaturen coalitiepartner van CD&V binnen de meerderheid, komt de overstap van Dina Verhavert naar eigen zeggen als "een totale verrassing".





"Dina had ons laten verstaan dat ze zou stoppen met de lokale politiek", zegt voorzitter Tom Bogman. "Als gemeenteraads- en OCMW-raadslid gaf onze partij haar veel vertrouwen en kansen. Haar keuze is dus opmerkelijk, maar uiteraard respecteren we ze. Het is wel jammer dat ze haar kiezers op deze manier in de steek laat. We wensen haar het allerbeste en concentreren ons op ons positief en open project waarmee we op 14 oktober naar de kiezer stappen."





Nieuwe gezichten

Naast Verhavert, die bij de vorige verkiezingen 577 voorkeurstemmen behaalde, kan CD&V ook rekenen op nog zeven andere nieuwe gezichten. Luc Van Mol (49), dagbladhandelaar en jeugdcoördinator bij KAVD-voetbal, stond in 2012 nog op de lijst van Open Vld, maar zal nu ook op de CD&V-lijst te vinden zijn. Hij leverde vorige keer 179 voorkeursstemmen op.





Voorts vervoegen Valens Izere (21), student met vluchtelingenachtergrond en lid van de jeugdraad, Nicholas Van Beveren (28), Vlaams ambtenaar en holebi-vertegenwoordiger, en Jurgen Goossens (29), docent en onderzoeker aan Ugent en topkandidaat voor de provincie, de CD&V-lijst. Els De Wael (32), onthaal en communicatie van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, Ellen Cassimon (34), leerkracht en coördinator gelijke onderwijskansen, en Pascal Putteman (35), directielid Oscar Romerocollege en muzikale duizendpoot, het lijstje nieuwkomers.