Dijkstraat dag lang afgesloten voor verkeer Nele Dooms

26 januari 2019

De Dijkstraat in Dendermonde zal een dag lang afgesloten zijn voor het verkeer. Dat gebeurt op donderdag 7 februari. Er moet die dag een torenkraan in de straat, ter hoogte van huisnummer 43, afgebroken en afgevoerd worden. Doorgaand verkeer is daardoor niet mogelijk. Chauffeurs die van de Vlasmarkt komen, moeten omrijden via de Vlasmarktbrug, Ridderstraat, Grote Markt, Franz Courtensstraat, Bogaerdbrug, Papiermolenstraat, Oude Vest en Dijkstraat. Voor het verkeer komende van de Koningin Astridlaan is een omleiding voorzien via de Vlasmarkt, de Brusselsestraat, de Oude Vest en de Dijkstraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werfzone. Het eenrichtingsverkeer in de Dijkstraat wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. Om het tweerichtingsverkeer mogelijk te maken, zal in de hele straat een algemeen parkeerverbod gelden. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via de Koningin Astridlaan en de Bogaerdstraat.