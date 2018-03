Dieven weg met locomotiefonderdelen INBRAAK BIJ VZW STOOMTREIN VLAK VOOR OPENDEURDAGEN NELE DOOMS

17 maart 2018

02u31 0 Dendermonde Door een inbraak in de werkplaats van Stoomtrein Dendermonde-Puurs, zitten de vrijwilligers van de vzw met de handen in het haar. Een op maat gemaakt onderdeel voor de stoomlocomotief is gestolen. En dat vlak voor de start van een nieuw seizoen.

Vrijwilligers van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs zijn in volle voorbereiding van het nieuwe toeristische seizoen. De voorbije winter waren leden druk in de weer om de dwarsliggers op de spoorlijn te vernieuwen. Over een afstand van ongeveer 1,5 kilometer werden nieuwe balken geplaatst, zodat reizigers bij het nieuwe seizoen over een vernieuwde spoorlijn rijden. "Van de winterperiode maken we ook altijd gebruik om de stoomlocomotieven grondig na te kijken en op te knappen waar nodig", zegt Arthur Coppieters. "We waren nu bezig met een grote revisie van de stoomketel van onze HSP 1378. Daarvoor hadden we kranen op maat laten maken voor een nieuwe afsluiterblok. Die lagen in onze loods klaar om te installeren."





Kranen gestolen

Die kranen liggen er nu niet meer. Inbrekers drongen de werkloods van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs, aan de Fabriekstraat in Baasrode, binnen. Ze gingen er niet alleen aan de haal met de op maat gemaakte bronzen kranen, maar ook met koperen dichtingen en bronzen lagers. De vrijwilligers zijn er het hart van in. "Deze zaken hebben niet alleen een financiële waarde voor onze vereniging, maar ook een materiële. Ze werden immers speciaal gemaakt voor onze locomotieven", zegt Sander Buyens.





Omdat de nieuwe onderdelen gestolen zijn, moet de vereniging nu weer het oude stuk op de locomotief plaatsen. "We moeten die oude stukken nu nog nakijken en proberen terug te zetten om te kunnen rijden met de stoomtrein. Het gaat om het originele stuk uit 1922", klinkt het. "Het laat zich raden dat het niet optimaal is om dit weer te gebruiken. We kunnen alleen maar hopen dat het nog zijn tijd dienst doet, tot we weer aan een nieuw op maat gemaakte kraan geraken."





Klacht tegen onbekenden

De vzw diende bij de Dendermondse politie klacht in tegen onbekenden. Van de inbrekers ontbreekt voorlopig elk spoor. De vereniging doet dan ook een oproep naar mogelijke getuigen. "Iedereen die denkt iets verdachts gezien te hebben, mag dat zeker melden", zegt Buyens. De diefstal komt er net voor het European Steam Weekend. De Stoomtrein houdt dan opendeur in de loods en werkplaats, waar herstellings- en onderhoudswerken aan stoomlocomotieven en rijtuigen plaatsvinden. Bezoekers zijn welkom op zowel zaterdag 17 als zondag 18 maart en krijgen er zicht op de werking en restauratie van stoomlocomotieven. De Stoomtrein rijdt voor het eerst weer op zondag 22 april naar aanleiding van Erfgoeddag.