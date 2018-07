Dieven stelen stuur uit voertuig Koen Baten

23 juli 2018

16u49 0

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven op twee locaties in Sint-Gillis-Dendermonde toegeslagen in een voertuig. Het gaat om de Smisstraat en de Koning Albertstraat. De daders sloegen achteraan een raam in. Uit beide voertuigen werd het stuur losgekoppeld en ontvreemd. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De daders zijn onbekend.