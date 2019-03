Dieven slagen schuifraam stuk en doorzoeken woning koen baten

29 maart 2019

19u08 0

In de Mandekensstraat in Dendermonde hebben dieven ingebroken tussen 13.45 uur en 16.00 uur op donderdagnamiddag. Het glas van het schuifraam werd er vernield. De hele woning werd doorzocht. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de daders hebben meegenomen. De politie kwam ter plaatse om de sporen te onderzoeken die werden achtergelaten.