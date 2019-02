Dieven slaan toe in carwash in Oudegem Koen Baten

06 februari 2019

Dieven hebben dinsdagavond tussen 20.00 uur en woensdagmorgen 06.30 uur ingebroken in de carwash op de Ouburg in Oudegem. De deur van de machinekamer werd er opengebroken en beschadigd. De eigenaars waren op dat moment niet ter plaatse. Wat er net ontvreemd werd uit de garage is niet duidelijk.