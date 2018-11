Dieven proberen werkhuizen van OCMW open te breken Koen Baten

12 november 2018

Dieven hebben afgelopen weekend geprobeerd om in te breken in de werkhuizen van het OCMW aan het Sas in Dendermonde. De inbraak gebeurde vermoedelijk tussen vrijdagavond 16.30 uur en maandagochtend 7.45 uur. De toegangsdeur van het gebouw toonde zichtbare schade, maar de daders slaagden er uiteindelijk niet in om in te breken.