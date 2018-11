Dieven proberen met wagen weg te rijden maar mislukt, enkel boorddocumenten kunnen stelen Koen Baten

08 november 2018

17u14 0

In 't Lammeken in Dendermonde hebben dieven ingebroken in een voertuig. Wanneer de diefstal net gebeurde is niet duidelijk. De wagen werd er maandag geparkeerd, en deze ochtend werd de politie verwittigd nadat de diefstal werd opgemerkt. De dader(s) hebben een ruit van de wagen ingegooid en gingen aan de haal met de boorddocumenten. Vermoedelijk hebben ze ook geprobeerd om de wagen te starten, want het contactslot werd geforceerd en vertoonde schade. Die poging mislukte echter.