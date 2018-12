Dieven proberen in te breken via schuifraam Koen Baten

10 december 2018

17u48 1

Op de Bruynlaan in Dendermonde hebben dieven geprobeerde in te breken in een woning. De inbraak gebeurde vermoedelijk tussen 17 uur zondagavond en 8 uur vanmorgen. Ze probeerden via het schuifraam de woning te betreden, maar de poging mislukte. De daders vernielden een glas en er was ook braakschade aan het raam. De politie kwam ter plaatse om de aangetroffen sporen te onderzoeken.