Dieven proberen binnen te breken in woning Koen Baten

19 februari 2019

15u29 0

In de Leo Bruynincxstraat in Dendermonde zijn inbrekers er niet in geslaagd een woning te betreden. De dader of daders probeerden in de nacht van maandag op dinsdag binnen te geraken in een woning, maar de poging mislukte en de daders konden de woning niet betreden. De voordeur en het kader liepen wel schade op door de inbraakpoging.