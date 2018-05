Dieven op heterdaad betrapt 05 mei 2018

Winkelketen Rituals op de Brusselsestraat in Dendermonde heeft donderdagnamiddag twee winkeldieven op heterdaad betrapt. Een koppel kwam de winkel binnengelopen en verstopte verschillende goederen in de handtas van de vrouw. Daarna verlieten ze de winkel zonder te betalen. Een verkoopster sprak de 42-jarige Congolese vrouw uit Molenbeek aan bij het buitengaan. Hierop gaf zij alle gestolen goederen, ter waarde van 66 euro, terug. De tweede verdachte was intussen nergens meer te bespeuren, maar kon even later toch gevat worden. De tweede verdachte is gekend voor een hele reeks diefstallen. Ze werd gedagvaard door het parket Oost-Vlaanderen en zal zich in snelrecht op 30 mei voor de correctionele rechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden. (KBD)