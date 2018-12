Dieven doorzoeken woning in Meibosstraat Koen Baten

12 december 2018

15u56 3

In de Meibosstraat in Baasrode hebben dieven een woning doorzocht tussen 16.45 uur maandagavond en 19 uur dinsdagavond. De daders gingen door heel de woning, maar het is voorlopig nog onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. Er was geen braakschade vast te stellen aan de woning.