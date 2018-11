Dieven breken binnen in woning via garage Koen Baten

28 november 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Noordlaan in Dendermonde. De feiten gebeurden tussen 26 november 19.00 uur ‘s avonds en 27 november 19.30 uur. De daders probeerden via de garage in de woonruimte te geraken, maar dit mislukte. Het is niet duidelijk of er iets uit de garage werd meegenomen. De deur vertoonde wel braakschade.