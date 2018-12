Dieven aan de haal met zes ton koper ter waarde van minstens 24.000 euro Daders liepen urenlang ongestoord rond op terrein Koen Baten

05 december 2018

16u07 2

Afgelopen weekend werd bij Alfamet op het Hoogveld in Dendermonde maar liefst 6 ton koper ter waarde van 24.000 euro gestolen bij het recyclagebedrijf. De daders sloegen toe in de nacht van zaterdag op zondag, maar de diefstal raakte pas vandaag bekend. De daders hebben eerst een vrachtwagen gestolen bij de buren en reden dan door de omheining waar 11.000 volt op zat. “De daders wisten heel goed wat ze deden, en zijn urenlang binnen geweest”, vertelt zaakvoerder Jan De Saedeleir.

De diefstal op het industrieterrein in Dendermonde gebeurde erg minutieus en professioneel dat er bijna geen twijfel over bestaat dat de daders op voorhand al op verkenning waren geweest. De daders hebben eerst een vrachtwagen gestolen bij de buren om dan toe te slaan op het bedrijf. “Via de achterkant aan een weide kwamen ze met de vrachtwagen toe. Een van de daders slaagde er in om de omheining open te slijpen met een slijpschijf en zo het bedrijf te betreden”, aldus De Saedeleir. “ Met een bandenkraan die op het bedrijf stond reed hij de omheining aan flarden waar 11.000 volt op zat”, aldus De Saedeleir. “Door de kracht die hij gebruikte raakte het systeem stuk. De vrachtwagen kon nu gewoon naar binnen rijden”, klinkt het.

De daders namen alle tijd en zijn in totaal meer dan vijf uur aanwezig geweest op het bedrijf. De vrachtwagen stond geladen met een machine om asfalt te maken, maar dat werd snel gedumpt op het recyclageterrein. “Met een andere kraan vulden ze nadien verschillende kratten met koper. In totaal gingen ze weg met ongeveer zes ton koper, wat minstens een waarde heeft van 24.000 euro”, zegt de zaakvoerder.

Op het bedrijf waren ook heel wat camerabeelden voor handen. De daders dragen een bivakmuts, maar lopen wel een aantal keer duidelijk in beeld. “Ze hebben echt moeite gedaan en wisten perfect waar ze mee bezig waren. Gelukkig hebben we veel beelden, die ook allemaal zijn overgemaakt aan de bevoegde instanties”, klinkt het. “Wij hopen dat het uitkomt, maar hebben er wel goede hoop op.”

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf dieven over de vloer krijgt. Enkele maanden geleden kwam er ook nog een inbreker langs, maar dat was voor cash geld. Ook hij werd gepakt. Vele jaren terug kreeg het bedrijf ook al eens te kampen met een zware diefstal, sindsdien zijn er heel wat veiligheidsmaatregelen.

De gestolen vrachtwagen zou intussen teruggevonden zijn in Nederland. Of het koper hier nog in zat is op dit moment niet gekend. De politie van Dendermonde is op de hoogte van de diefstal maar kan geen uitleg geven omdat het onderzoek gevoerd wordt door het parket in Oost-Vlaanderen. Zij kunnen enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt naar de zaak. “Maar in het belang van het onderzoek mogen we hier verder niets over zeggen", aldus Frank Van Der Zijpen van het parket.