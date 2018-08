Dieven aan de haal met twee weidepoorten van 2,75 meter lang Koen Baten

28 augustus 2018

15u41 3

Dieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal gegaan met twee weidepoorten van 2,75 meter lang. De poorten hingen aan een weide op de Rijckelstraat in Appels. "Ze zaten met een zwaar slot vast, maar dat heeft de daders duidelijk niet tegengehouden", zegt eigenaar Serge Wellens. De poort heeft al snel een waarde van 600 euro. "Ik ben wel verzekerd, maar ik was ook vooral bezorgd over de paarden die op de weide stonden. Voor hetzelfde geld zetten de beesten het op een lopen of gebeurde er een ongeval. Het zijn twee merries en dure sportpaarden, ik mag er niet aan denken", aldus Serge. De politie kwam dinsdagochtend ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar van de daders is op dit moment nog altijd geen spoor. Het is ook niet de enige diefstal die gebeurde in het dorp. " Vorige week wer bij mij ook een weidebatterij gestolen ter waarde van 400 euro. Ook bij de boer die schapen op de dijk heeft staan werd een dure batterij gestolen. Enkele weken geleden werden er ook al batterijen gestolen in Oudegem. Het mag stilaan stoppen, want ik ben het beu", klinkt het.

De daders moeten goed voorbereid zijn en op voorhand komen kijken zijn, want zo een poort kan je niet met twee personen oppakken. Serge wil ook een oproep doen naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben. "Het moet tussen 22 uur en 5 uur 's ochtends gebeurd zijn. Toen kreeg ik telefoon dat mijn poorten weg waren. Het is absoluut niet leuk om mee te maken, ik heb er zo nog enkele staan en ik mag er niet aan denken dat het nog eens zou gebeuren. Ik zal vannacht zeker extra opstaan om een oogje in het zeil te houden", besluit Serge.