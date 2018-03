Dieven aan de haal met som geld 21 maart 2018

Dieven hebben in de Wissenstraat in Dendermonde ingebroken in een woning. De politie stelde de inbraak gisterochtend vast rond 10.30 uur. De daders hebben de deur opengebroken en gingen met een som geld aan de haal. (KBD)