Dieven aan de haal met juwelen uit woning Koen Baten

04 december 2018

In de Bijlokestraat in Dendermonde hebben dieven deze voormiddag ingebroken in een woning. Ze klommen naar binnen via het raam dat ze beschadigden om de woning te betreden. Het huis werd volledig doorzocht door de daders. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met juwelen.